Noul regulament de protectia datelor personala al UE ingrijoreaza profund SUA: Va afacta colaborarea intre companii

Wilbur Ross a afirmat ca oficialii americani sunt "profund ingrijorati" de noile reglementari intrate in vigoare pe 25 mai."Nu intelegem pe deplin ce trebuie sa facem pentru a ne conforma. Acest lucru va afecta cooperarea transatlantica privind reglementarea financiara, cercetarea medicala, coordonarea serviciilor de urgenta si comertul", a spus Ross pentru Financial Times.In opinia sa, costul noului regulament privind protectia datelor ar putea fi semnificativ pana la "amenintarea bunastarii publice de ambele maluri ale Atlanticului"."Respectarea RGPD va reprezenta un cost semnificativ in special pentru intreprinderile mici si mijlocii si pentru consumatorii care se bazeaza in mare masura pe serviciile digitale si care pot pierde accesul sau alegerea din cauza acestui regulament", a adaugat ministrul.Regulamentului european privind protectia datelor prevede drepturi sporite pentru utilizatorii de internet si sanctiuni fara precedent in caz de abuz, in contextul scandalului in care a fost implicata reteaua sociala americana Facebook condusa de Mark Zuckerberg .