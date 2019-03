Nu, cetatenii SUA nu vor avea nevoie de vize ca sa intre in spatiul Schengen: Ce se va intampla, de fapt, din 2021

Mai exact, vor fi nevoiti sa se inscrie in sistemul european de informatii si de autorizare privind calatoriile - ETIAS (prescurtarea de la European Travel Information and Authorization System) pentru a obtine o autorizatie de calatorie.Iar cu toate ca, la prima vedere, poate parea ca un sistem de aplicatii pentru viza, in realitate nu este asa.Potrivit publicatiei Quartz, in prezent, americanii pot calatori in tarile Schengen pentru maximum 90 de zile folosind pasaportul.Din 2021, ei vor fi nevoiti sa se inscrie inainte in acest ETIAS, lucru obligatoriu pentru cetatenii tuturor statelor care nu apartin UE si care nu au nevoie de viza pentru a intra in spatiul Schengen. Pana acum, lista cuprinde 61 de natiuni si poate fi consultata AICI.Ce presupune noul sistemIn esenta, prin acest sistem se va face un screening online al turistilor respectivi, din motive de securitate, astfel incat sa se previna intrarea in Europa a persoanelor periculoase.Intr-o declaratie oficiala, un purtator de cuvant al Comisiei Europene a transmis ca se asteapta ca 95% dintre aplicatii sa fie admise. Odata primit OK-ul, persoana respectiva primeste un permis de calatorie valabil timp de trei ani (ce va fi folosit impreuna cu pasaportul) sau mai putin daca pasaportul expira inainte de acest termen.Chestionarul se va completa online, va dura cam 10 minute si nu va fi nevoie de o vizita la consulat. In plus, nu vor fi colectate date biometrice. Totusi, exista un tarif, de 7 euro ce trebuie achitat.Informatii suplimentare despre ETIASPotrivit schengenvisainfo.com, ETIAS este "un sistem 100% electronic care permite autoritatilor sa obtina informatii despre vizitatorii din tarile care nu au nevoie de viza pentru a intra in Spatiul Shengen".Si americanii au un sistem similar, care se numeste U.S Electronic System for Travel Authorization (ESTA).Procedurile legale pentru introducerea ETIAS au inceput in 2016 si estimarile arata ca va functiona incepand cu anul 2021.Sursa citata arata ca prin ETIAS se va face o verificare a fiecarui aplicant pentru a determina daca acesta poate intra in Spatiul Schengen sau nu. Printre informatiile ce trebuie furnizate se numara nume, prenume, data si locul nasterii, cetatenia, adresa, email sau numar de telefon, traseul educational si cel profesional, ...citeste mai departe despre " Nu, cetatenii SUA nu vor avea nevoie de vize ca sa intre in spatiul Schengen: Ce se va intampla, de fapt, din 2021 " pe Ziare.com