Nu va exista acord pentru divortul UE de Marea Britanie? Ambele tabere se pregatesc de un "Brexit dur"

Purtatorul de cuvant al executivului comunitar, Margaritis Schinas, a raspuns astfel unei scrisori publicate de cotidianul Financial Times, pe care ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a trimis-o luna trecuta premierului Theresa May.In acest text, David Davis scria ca pregatirile Bruxellesului pentru o iesire a Marii Britanii din UE fara niciun acord dauneaza intereselor britanice si incalca drepturile Marii Britanii ca stat inca membru al UE, informeaza agentia EFE."Suntem surprinsi la Comisia Europeana ca Marea Britanie este surprinsa ca ne pregatim pentru acest scenariu anuntat chiar de guvernul britanic", a replicat Schinas, amintind de o delcaratie in care premierul Theresa May a spus ca "decat un acord prost, mai bine niciun acord".Sefa executivului de la Londra a anuntat luni o remaniere guvernamentala, ce cuprinde si crearea unui post de ministru pentru "no Brexit".Potrivit cotidianului spaniol ABC, aceasta miscare este vazuta ca o concesie facuta sustinatorilor unui asa-numit "Brexit dur" si o modalitate de sporire a presiunii in momentul in care negocierile dintre Londra si Bruxelles privind conditiile Brexit-ului intra intr-o etapa hotaratoare.Liderii statelor UE au aprobat la summitul lor din decembrie angajarea a ceea ce in pozitia de negociere a europenilor este considerata a doua faza a negocierilor, respectiv relatia post-Brexit intre Marea Britanie si UE, dupa ce s-au inregistrat anumite progrese in cele trei dosare esentiale pentru europeni, si anume "factura" Brexit-ului, drepturile cetatenilor comunitari in Marea Britanie si situatia frontierei dintre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord.Daca aceste negocieri vor esua si Marea Britanie va parasi pe 29 martie 2019 blocul comunitar fara un acord privind relatiile viitoare cu UE, la capitolul comercial aceste relatii ar urma sa fie guvernate de regulile Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC).