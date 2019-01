NYT: Trump a decis, pe fondul criticilor, retragerea etapizata a trupelor americane din Siria

Conform surselor citate, Donald Trump a stabilit ca retragerea efectivelor americane din Siria sa aiba loc in patru luni, desi initial anuntase un termen de 30 de zile. In cursul vizitei in Irak , liderul de la Casa Alba i-a spus comandantului trupelor americane, generalului Paul J. LaCamera, ca militarii americani din Siria vor fi retrasi in cateva luni.Donald Trump a confirmat prin Twitter ca retragerea trupelor din Siria se va face "lent". "Daca ar fi facut altcineva ce am facut eu in Siria, care era un teren al retelei teroriste Stat Islamic cand am devenit eu presedinte, ei ar fi eroi nationali. Acum, reteaua terorirsta Stat Islamic a disparut in cea mai mare parte, noi retragem lent militarii, aducandu-i acasa la familii, in timp ce luptam in continuare cu restul membrilor retelei Stat Islamic", a transmis Donald Trump prin Twitter.Rugat sa comenteze, un purtator de cuvant al Pentagonului, Sean Robertson, a afirmat: "Voi lasa cuvintele presedintelui sa vorbeasca de la sine".Donald Trump va reevalua situatia din Siria si probabil va incetini ritmul retragerii trupelor americane din aceasta tara, a declarat luni senatorul republican Lindsey Graham, presedintele Comisiei Fortelor Armate din Senatul SUA, dupa intalnirea cu liderul de la Casa Alba. "Dupa discutiile pe care le-am avut cu presedintele si cu generalul Joseph Dunford (seful Statului Major -n.red.), ma simt bine mai mult ca niciodata in privinta directiei in care mergem. Cred ca incetinim lucrurile intr-un ritm inteligent", a declarat senatorul Lindsey Graham, citat de CNN."Obiectivul a fost permanent acelasi: sa ne putem retrage din Siria si sa ne asiguram ca reteaua terorista Stat Islamic nu mai revine. Cred ca acum suntem intr-o situatie de pauza, reevaluam care este cea mai buna modalitate de a atinge obiectivul presedintelui de a-i face pe altii sa contribuie mai mult", a subliniat senatorul Lindsey Graham, unul dintre liderii Partidului Republican din SUA. "Presedintele nu a revenit asupra deciziei" de retragere a trupelor. "Pauza are rolul evaluarii conditiilor de pe teren", a explicat Graham.Presedintele american, Donald Trump, a criticat recent tarile aliate care profita de Statele Unite in materie de securitate si in relatiile comerciale, afirmand ca va rezolva aceasta proble ...citeste mai departe despre " NYT: Trump a decis, pe fondul criticilor, retragerea etapizata a trupelor americane din Siria " pe Ziare.com