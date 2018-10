NYT: Un general SUA a vrut sa utilizeze bombe atomice in Razboiul din Vietnam

Documentele declasificate releva ca generalul William C. Westmoreland, comandantul trupelor americane din Saigon, a propus, in anul 1968, transferarea de arme atomice in Vietnamul de Sud, pentru a putea fi folosite in contextul in care trupele SUA riscau sa fie invinse pe frontul din zona Khe Sanh.Cu aprobarea Comandamentului american din zona Pacific, generalul Westmoreland a elaborat planul unei operatiuni secrete care includea transferul de armament atomic in Vietnamul de Sud pentru a fi utilizat rapid impotriva trupelor nord-vietnameze.Walt W. Rostow, consilierul prezidential pentru Siguranta Nationala, l-a instiintat pe presedintele Lyndon Johnson despre aceasta operatiune militara secreta.Presedintele SUA de la acea vreme a respins planul, a afirmat Tom Johnson, care a fost consilier-asistent la Casa Alba. "Cand a aflat despre acest plan, presedintele a fost extrem de suparat si a ordonat, prin intermediul lui Walt Rostow, cred ca direct generalului Westmoreland, sa sisteze planificarea operatiunii", a explicat fostul consilier Tom Johnson, subliniind ca presedintele se temea de un "razboi mai amplu", cu implicarea Chinei."Lyndon Johnson nu a avut niciodata incredere totala in generali. Il admira foarte mult pe generalul Westmoreland, dar nu voia ca razboiul sa fie coordonat de generali", a subliniat Tom Johnson, care nu este ruda cu fostul presedinte al Statelor Unite.Daca Statele Unite ar fi utilizat bombe atomice in Razboiul din Vietnam, ar fi multiplicat ororile uneia dintre cele mai tumultoase si violente perioade a istoriei moderne a natiunii. La cateva saptamani dupa acest incident, Lyndon Johnson a anuntat ca nu va candida pentru un nou mandat.Informatiile despre modul in care Statele Unite ar fi putut ajunge sa utilizeze arme nucleare in Vietnam, la 23 de ani dupa atacurile atomice de la Hiroshima si Nagasaki care au condus la capitularea Japoniei, sunt continute in cartea "Presedintii razboiului" ("Presidents of War"), scrisa de istoricul Michael Beschloss."In mod clar, Lyndon Johnson a facut erori grave in Razboiul din Vietnam. Dar trebuie sa ii multumim pentru ca s-a asigurat ca nu a fost nicio sansa ca acel conflict tragic sa devina unul nuclear ...citeste mai departe despre " NYT: Un general SUA a vrut sa utilizeze bombe atomice in Razboiul din Vietnam " pe Ziare.com