O alianta nefireasca a partidelor din Spania starneste reactii in Franta: Vor exista consecinte

Jose Luis Martinez-Almeida, capul de lista al PP la alegerile municipale din 26 aprilie, va fi primar al Madridului, in timp ce postul de viceprimar ii revine candidatei partidului Ciudadanos, Begona Villacis.Intrucat PP si Ciudadanos nu au majoritate, popularii au negociat cu partidul de extrema-dreapta Vox pentru a obtine sprijinul celor patru consilieri municipali ai acestuia, desi Ciudadanos a refuzat sa discute cu Vox.Insa faptul ca liberalii au acceptat sustinerea extremei-drepte, desi declarativ insista ca s-au inteles numai cu popularii, nu este ceva nou, aceeasi formula politica fiind folosita in luna ianuarie pentru formarea guvernului regional din Andaluzia.Partidul presedintelui francez Emmanuel Macron a avertizat vineri formatiunea Ciudadanos, care face parte din noul grup Renew Europe impulsionat de liderul de la Elysee in Parlamentul European (PE), ca ar putea suporta "consecinte" pentru formarea unor aliante pe plan local in Spania cu formatiunea de extrema-dreapta Vox."La nivel local, aliantele cu extrema-dreapta, indiferent cine ar fi ea, nu corespund valorilor noastre (...) Vor trebui sa existe consecinte la nivelul grupului (Renew Europe) ", a atentionat un purtator de cuvant al Ministerului francez pentru Afaceri Europene, declaratie in urma careia liderul partidului Vox, Santiago Abascal, a criticat pe Twitter "interferenta umilitoare" a presedintelui Macron, care "trateaza Spania ca si cand ar fi o provincie franceza".Vicepremierul socialist spaniol, Carmen Calvo, a calificat drept "foarte lamentabil" acordul incheiat sambata de populari cu extrema dreapta. Alegerile din aprilie au fost castigate de lista condusa de actualul edil socialist al Madridului, Manuela Carmena, care insa nu a obtinut majoritatea.