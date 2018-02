O alta fata a lui Trump: Economia americana este in plina expansiune. Cifrele succesului dupa un an de mandat

Discursul lui Trump din 31 ianuarie privind Starea Natiunii a scos in evidenta progresele realizate de economia americana in ultimul an.Astfel, somajul a ajuns la cel mai scazut nivel din ultimii 17 ani, somajul in randul persoanelor afro-americane ( 6,8% in decembrie) si hispanice ( 4,9% in decembrie - traditional sustinatoare ale democratilor - este la minimul istoric, iar bursa a inregistrat o crestere de 8 mii de miliarde de dolari.De asemenea, au fost reduceri importante de taxe, iar in prezent 24.000 de dolari din suma totala castigata intr-un an de o familie sunt neimpozabili. "O familie obisnuita de patru persoane care produce 75.000 de dolari pe an va inregistra o reducere de 2.000 de dolari a facturilor, practic injumatatindu-si costurile cu facturile", spunea Trump.Taxele pentru companiile au fost reduse de la 35% la 21%, ceea ce a impulsionat angajarile, iar acest lucru se simte si in buzunarul americanilor - veniturile anuale ale unei familii urmeaza sa creasca cu 4.000 de dolari. Spre exemplu, Apple planuieste investitii de 350 de miliarde de dolari in urmatorii cinci ani, dar si angajarea a circa 20.000 de persoane.Intr-un articol pentru New York Observer, Peter Ferrara scrie ca Donald Trump este cel responsabil pentru economia infloritoare de acum a Statelor Unite, nu Barack Obama Cresterea economica in anul de cand Trump este la Casa Alba a ajuns la 3%, nivel neatins vreodata de Administratia Obama. Explicatia este, potrivit sursei citate, faptul ca Obama a ales politici anti-crestere economica in aproape orice domeniu, marind nivelul taxelor, iar cheltuielile bugetare, deficitul si datoria au ajuns la cote istorice.Spre comparatie, Trump a ales politici pro-crestere economica, precum republicanul Reagan si democratul Kennedy. Una dintre masurile cheie luate a fost liberalizarea producatorilor americani de energie - petrol, gaze naturale si carbune.De asemenea, Bloomberg relateaza ca, in linii mari, cresterea medie a diferitilor indici din economie este mai mare in primul an de mandat al lui Trump decat in intregul mandat al lui Obama.In plus, scrie The Washington Post, exista doua zone clare unde economia a progresat de cand Trump a cast ...citeste mai departe despre " O alta fata a lui Trump: Economia americana este in plina expansiune. Cifrele succesului dupa un an de mandat " pe Ziare.com