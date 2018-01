O analiza secreta a Guvernului de la Londra arata ca economia britanica va scadea dramatic dupa Brexit

Conform analizei, exista trei scenarii posibile dupa ce Marea Britanie va parasi UE . Astfel, economia ar urma sa piarda 8% daca paraseste Uniunea fara niciun acord, cinci procente daca va exista un acord de liber schimb, si o scadere a veniturilor de 2% daca Regatul Unit va ramane pe piata unica inca 15 ani, informeaza The Guardian.Documentul mai arata ca industriile cele mai afecate vor fi cea alimentara, chimica si cea auto.Chris Leslie - un sustinator al grupului Open Britain care a luptat impotriva unui Brexit dur - a declarat ca "nu e de mirare ca Guvernul a refuzat in mod repetat sa publice aceasta analiza. Evaluarile Executivului subliniaza ceea ce a fost evident de mult timp, ca planul lor nepasator de a se parasi piata unica si uniunea vamala ne va afecata foarte mult. Nu exista nici un mandat pentru acest Brexit dur si distructiv", sustine Leslie.Eloise Todd, director executiv al organizatiei anti-Brexit 'Best for Britain', a adaugat ca "potrivit analizei secrete a Guvernului, chiar si cel mai soft scenariu va insemna o scadere de doua procente. Aproape fiecare comunitate, regiune si sector al economiei incluse in analiza ar fi afectate negativ. (...) Este dureros de clar ca cifrele sunt o parte sumbra a acestei povesti. In spatele acestor cifre sunt mii de locuri de munca, afaceri si case care sunt in pericol", a mai precizat Eloise Todd.Un purtator de cuvant al Executivului de la Londra a declarat ca nu va comenta pe seama unor documente care au aparut in presa pe surse si a precizat ca in prezent "Guvernul intreprinde o gama larga de analize in sprijinul negocierilor si pregatirilor noastre de iesire din Uniunea Europeana" si a adaugat ca "ministrii au datoria de a nu anunta nimic care ar putea risca sa ne expuna pozitia de negociere".Luni, membrii Partidului Conservator i-au cerut premierului Theresa May sa isi exprime mai clar pozitia si opiniile in privinta Brexit-ului. In cazul in care sefa Executivului refuza, ea risca sa primeasca un vot de neincredere.Citeste si:Aproape 500.000 de locuri de munca vor disparea in UK daca nu se incheie un acord la BrexitUniunea Europeana inca spera ca Marea Britanie sa se razgandeasca privind Brexit-ulUnul dintr ...citeste mai departe despre " O analiza secreta a Guvernului de la Londra arata ca economia britanica va scadea dramatic dupa Brexit " pe Ziare.com