O defectiune a sistemului IT afecteaza cursele de pe aeroportul din Frankfurt. Este posibila anularea tuturor zborurilor

Doar cateva zboruri au fost afectate pana in prezent, dar nu au fost oferite detalii suplimentare. Nu este clar cat va dura rezolvarea problemei, dar specialistii IT au exclus posibilitatea unui atac cibernetic.Conducerea aeroportului german a indemnat pasagerii sa verifice situatia zborurilor pe site-urile companiilor aeriene in cauza.Aeroportul din Frankfurt este al patrulea cel mai mare aeroport din Europa , gestionand peste 60 de milioane de pasageri in 2016. Aeroportul are o medie de aproape 1.300 de decolari si aterizari pe zi.