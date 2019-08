"Zece persoane au fost lovite de trasnet in zona masivului Giewont. S-au inregistrat cateva decese in zone diferite ale Muntilor Tatra", a declarat coordonatorul serviciilor de salvare, Jan Krzysztof, citat de companiile mass-media poloneze, fara sa ofere insa alte cifre exacte.Potrivit primelor informatii publicate de mass-media poloneze, inclusiv de postul privat de televiziune TVN24, fulgerul ar fi lovit o cruce metalica de mari dimensiuni, instalata in varful masivului Giewont, aflat la mica distanta de statiunea montana Zakopane, in momentul in care in acea zona se afla un grup numeros de turisti.Premierul Andrzej Duda a transmis ca au fost raniti multi turisti, iar o actiune de salvare este in desfasurare. Potrivit acestuia, localnicii spun ca nu au mai vazut de zeci de ani asemenea fulgere in munti.Potworna burza w Tatrach. Zakopianczycy mowia, ze od kilkudziesieciu lat nie bylo takich wyladowan atmosferycznych nad gorami. Wielu turystow zostalo poszkodowanych. Trwa akcja ratunkowa. Wyrazy wspolczucia dla Wszystkich dotknietych kataklizmem.- Andrzej Duda (@AndrzejDuda) August 22, 2019Vremea s-a inrautatit brusc la jumatatea zilei, nori grosi acoperind cu rapiditate cerul, care, in cursul diminetii, fusese degajat si ii incurajase pe multi excursionisti sa se aventureze pe potecile si traseele din Muntii Tatra.Desi conditiile meteorologice raman profund nefavorabile, un elicopter al echipelor de salvare si interventie a plecat in cautarea victimelor. ...citeste mai departe despre " O furtuna extrem de violenta a ucis mai multi oameni in Muntii Tatra: N-a mai fulgerat asa de zeci de ani " pe Ziare.com