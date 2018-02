Pilotul rus s-a catapultat, insa a fost ucis in cursul confruntarilor cu insurgentii islamisti, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova si Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului.Gruparea militanta a revendicat doborarea aeronavei pe canalele media afiliate ei."Am reusit in aceasta dupa-amiaza (sambata - n.red.) sa doboram avionul militar rus cu un lansator portabil de rachete deasupra (orasului) Saraqib din Idlib", a declarat Mahmoud al Turkmani, care, conform declaratiei, conduce "brigada de aparare aeriana" a HTS.Reprezentantul gruparii militante a mai adaugat ca doborarea avionului a reprezentant o reactie la campania feroce de bombardament lansata de aviatia rusa in provincia Idlib.Grupara insurgenta HTS domina provincia Idlib, insa fortele guvernamentale siriene, cu sprijin aerian rus, au lansat la finalul lunii decembrie o ofensiva majora in aceasta zona.Ministerul rus al Apararii a confirmat doborarea unui avion militar de tip Su-25, precizand ca pilotul a fost ucis "luptand impotriva teroristilor".Autoritatile ruse au mai adaugat ca primele informatii sugereaza ca avionul a fost doborat de un "sistem antiaerian portabil".Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a comunicat ca pilotul avionului a murit in timpul confruntarilor cu rebelii care incercau sa-l captureze. ...citeste mai departe despre " O grupare islamista care are legaturi cu al Qaida a revendicat doborarea avionului militar rus " pe Ziare.com