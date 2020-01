Wikipedia este indisponibila in Turcia de trei ani, insa luna trecuta Curtea Constitutionala a decis ca blocajul constituie o incalcare a libertatii.Hotararea de miercuri urmeaza sa fie transmisa BTK, autoritatea turca pentru tehnologia comunicatiilor, institutia in masura sa deblocheze efectiv accesul la site-ul de Internet. Judecatorul s-a pronuntat la numai cateva ore dupa publicarea in intregime a deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial al Turciei.Autoritatile turce au blocat Wikipedia in 2017, dupa publicarea a doua articole care faceau legaturi intre Ankara si unele organizatii extremiste, reaminteste AFP. Volumul de informatii devenit indisponibil pentru utilizatorii de Internet din Turcia a provocat un soc, chiar daca administratia condusa de presedintele Recep Tayyip Erdogan este acuzata frecvent de incalcarea libertatii de exprimare, apreciaza agentia.Continutul Wikipedia poate fi dezvoltat de orice utilizator; functionarea enciclopediei online se realizeaza cu ajutorul unor colaboratori voluntari. In mai 2019, Wikimedia - fundatia care administreaza Wikipedia - a anuntat ca a reclamat la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) blocajul aplicat de Turcia.Utilizatorii turci de Internet puteau ocoli interdictia accesand alte site-uri care preiau continutul sau conectandu-se prin VPN (retele private virtuale).In ultimii ani, in Turcia au fost blocate provizoriu si alte site-uri, cum ar fi Facebook sau Twitter , in general in urma unor atentate. ...citeste mai departe despre " O instanta din Turcia ordona deblocarea Wikipedia, indisponibila de trei ani " pe Ziare.com