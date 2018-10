Marinova, in varsta de 30 de ani, era implicata in mai multe investigatii jurnalistice privind coruptia din Bulgaria , a mai precizat OCCRP pe Twitter Ea este cel de-al treilea jurnalist european asasinat in mai putin de un an, dupa Daphne Caruana Galizia in Malta si Jan Kuciak in Slovacia Jurnalistul si analistul Ruslan Trad a scris pe Twitter ca ultimul reportaj al Victoriei Marinova se referea la deturnarea de fonduri publice.Trad a precizat ca jurnalista a fost violata si torturata inainte de a fi ucisa.Site-ul bulgar de investigatii Bivol.bg anunta ca Victoria Marinova a difuzat inainte sa fie ucisa un reportaj despre investigatia GP Gate, in care apar nume grele, printre care si cel al premierului Boyko Borissov, dar si al companiei ruse Lukoil Intreaga investigatie GP Gate poate fi accesata AICI.Brutally asassinated Bulgarian journalis #VictoriaMarinova did the ONLY on air reporting on #GPGate. All the others were scared by the high political profile of the persons and companies involved, including @BoykoBorissov and @Lukoil https://t.co/o4ybcvLSw4- Bivol (@BivolBg) October 7, 2018Bulgarian journalist was raped and brutally murdered in city of Ruse. Viktoria Marinova was TV anchor and director in the local tv station TVN. Her last reportage was connected with misusing of public funds which @BivolBg investigates (& they were subject of pressure) pic.twitter.com/JZoOqJFsWP- Ruslan Trad (@ruslantrad) October 7, 2018V.D. ...citeste mai departe despre " O jurnalista bulgara de investigatii a fost torturata, violata si ucisa la Ruse " pe Ziare.com