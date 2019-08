Masina are un dispozitiv care arunca pe sosea cuie si ulei - pentru a descuraja eventualii urmatori. In plus, are un dispozitiv care poate schimba din mers placutele de inamatriculare. In plus, masina e prevazuta cu luneta securizata si cu arme care pot fi scoase din caroserie cu o simpla apasare de buton.Panoul de comanda, de la care pot fi actionate armele masinii. Sursa foto: Sothebys.comAceste arme nu folosesc gloante adevarate, in schimb scot sunete inspaimantatoare, de mitraliera care trage cadentat, transmite CNN.In plus, masina este deja decorata cu cateva urme false de gloante pe care le-ar fi incasat o masina a lui James Bond in timpul misiunilor sale de spionaj.Masina si recuzita in stil James Bond. Sursa foto: Sothebys.comAutomobilul model DB5 a fost creat pentru a fi folosit in filmul Operatiunea Thunderball, care a iesit pe marile ecrane in anul 1965 si in care rolul lui James Bond a fost interpretat de Sean Connery. In cele din urma, insa, acest Aston Martin, care tocmai s-a vandut cu 6,4 milioane de dolari, n-a mai aparut pe ecran.Cu toate acestea, este masina creata pentru James Bond care s-a vandut la cel mai mare pret din istorie. Ce va face noul proprietar cu ea, nu stim. Cu siguranta ca o va putea conduce pe orice sosea. In schimb, poate ca n-ar fi tocmai o idee buna sa foloseasca si diversele dotari speciale, care au fost puse acolo numai si numai pentru Jams Bond, apreciaza presa din Statele Unite.G.K. ...citeste mai departe despre " O masina pregatita pentru James Bond s-a vandut cu 6,4 milioane de dolari. Iata ce poate face proprietarul, din spatele volanului " pe Ziare.com