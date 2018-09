O noua decizie controversata a lui Trump, dupa ce a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului

El a descris actiunea americanilor drept o "escaladare periculoasa".Decizia vine in timp ce Trump cauta sa forteze liderii palestinieni, care au intrerupt legaturile cu Casa Alba, sa negocieze pe masura ce echipa lui urmareste un plan pentru pacea din Orientul Mijlociu, pe care il numeste "acordul suprem".In plus, palestinienii au cerut la Curtea Penala Internationala (International Criminal Court, ICC) investigarea Israelului pentru crime de razboi, fapt care a nemultumit SUA.Oficialii palestinieni au spus ca motivul inchiderii a fost campania lor la ICC. "Am fost notificati de un oficial american in legatura cu decizia de a inchide misiunea palestiniana din SUA", a transmis intr-un comunicat Saeb Erakat, secretarul general al Palestine Liberation Organisation. "Aceasta este inca o dovada a politicii administratiei Trump de a pedepsi colectiv poporul palestinian, inclusiv prin taierea sprijinului financiar pentru servicii umanitare, precum sanatate si educatie".Potrivit legislatiei americane, permisiunea PLO de a-si pastra delegatia la Washington trebuie innoita la fiecare 6 luni.Oficialii americani au transmis ca liderii palestinieni au incalcat acordul prin cererea ca Israelul sa fie anchetat de ICC.Decizia a venit inainte de a 25-a aniversare a semnarii primului acord de la Oslo, pe 13 septembrie, care avea ca scop pacea dintre israelieni si palestinieni.Husam Zomlot, seful PLO din Washington, le-a spus jurnalistilor in orasul Ramallah (Cisiordania) ca inchiderea misiunii a fost "pentru a proteja Israelul de crime de razboi, crime impotriva umanitatii pe care Israelul le comite in teritoriile palestiniene ocupate".Atat Erekat, cat si Zomlot au promis ca vor continua demersul la Curtea Penala Internationala.Casa Alba nu a comentat, insa Wall Street Journal a scris ca John Bolton, consilier pe probleme de securitate nationala, va anunta inchiderea intr-un discurs sustinut luni.Conducerea palestiniana a rupt legaturile cu administratia Trump dupa ce presedintele american a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului in luna decembrie 2017.Palestinienii vad Ierusalimul de est drept capitala viitorului lor stat.Trump a promis ca va retrage sprijinul financiar acordat anual palestinienilor si recent, peste ...citeste mai departe despre " O noua decizie controversata a lui Trump, dupa ce a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului " pe Ziare.com