O noua provocare pentru Uniunea Europeana - protejarea jurnalistilor incomozi. In sase luni, doi dintre ei au fost ucisi

Acesta impreuna cu prietena lui Marina Kusnirova (foto) au fost gasiti impuscati in apartamentul lor din localitatea Velka Malka situata in apropierea capitalei Bratislava.Jan Kuciak lucra pentru cel mai mare site de stiri din Slovacia, Aktuality.sk, aflat in proprietatea companiei germane de presa Axel Springer. De asemenea colabora cu Centrul Ceh pentru Jurnalismul de Investigatie, Investigative Reporting Project Italy, dar si cu reteaua de jurnalisti din Proiectul de Investigare a Crimei Organizate si a Coruptiei. Ancheta la care lucra nu a fost finalizata, dar a fost publicata de catre site-ul Actuality.sk, iar in ea, jurnalistul prezenta legaturile dintre mafia italiana Ndrangheta si guvernul slovac.Afacerile investigate se refereau la modalitatea prin care membri ai sindicatului crimei italian drenau 8,5 milioane de euro pe an din fondurile Uniunii Europene, bani proveniti din "subventia pentru terenuri agricole" atat de populara si in Romania . Acestia, in complicitate cu reprezentanti ai guvernului slovac, faceau raportari false la Uniunea Europeana cu privire la suprafetele cultivate pe care le aveau in proprietate astfel incat sa primeasca sume suplimentare de bani in contul subventiei pentru agricultura.Legatura dintre mafioti si guvernIn ultima ancheta a lui Jan Kuciak, jurnalistul demonstra legatura intre italieni stabiliti in Slovacia in urma cu 14 ani care aveau legaturi cu mafia si Vilam Jasan, secretarul de stat al Consiliului de Securitate. De asemenea, jurnalistul a relatat ca interesele mafiei ajunsesera pana in cabinetul primului-ministru Robert Fico care o angajase pe post de asistenta pe Maria Troskova, un fost model topless si o participanta la concursul Miss Universe, asociata cu italieni stabiliti in Slovacia cu conexiuni in sindicatul crimei 'Ndrangheta.La scurt timp dupa publicarea ultimului articol al Jan Kuciak, atat secretarul de stat Vilam Jasan cat si asistenta primului-ministru Maria Troskova au demisionat, declarand ca nu au nicio legatura cu dubla crima.Intr-o actiune socanta, prim ministrul Slovaciei, Robert Fico, a sustinut o declaratie de presa preluata de toate televiziunile, in care a anuntat o recompensa de un milion de euro pentru cel care ofera informatii decsive pentru pri