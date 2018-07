Administratia presedintelui Donald Trump sporeste astfel presiunea in razboiul comercial cu China care s-a concretizat saptamana trecuta in impunerea unor taxe vamale pentru importuri chineze in valoare de 34 miliarde de dolari. O masura legata de un diferend asupra proprietatii intelectuale la care Beijingul a raspuns imediat prin taxe echivalente, noteaza AFP.Aceste taxe vamale vor acoperi importuri chineze in valoare totala de 50 de miliarde de dolari, a precizat marti Robert Lighthizer intr-un comunicat. Produsele vizate de aceste taxe beneficiaza de "transferuri fortate de tehnologii", o practica pentru care americanii acuza China.Represaliile Beijingului la aceste masuri au declansat noile amenintari ale Washingtonului, de aceasta data pentru un total de peste 200 de miliarde de dolari.Citeste si:A inceput oficial razboiul comercial dintre SUA si ChinaCum este afectata Europa de razboiul comercial dintre China si SUA ...citeste mai departe despre " O noua salva a Americii in razboiul comercial cu China " pe Ziare.com