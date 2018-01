Autorittatile din China informeaza ca suprafata petei de petrol a ajuns la 101 kilometri patrati potrivit CNN.Petrolierul din care se scurg in apa produsele toxice se ciocnise pe 7 ianuarie cu o nava din China si arsese apoi opt zile inainte de a se scufunda. Toti cei 32 de membri ai echipajului - 30 din Iran si doi din Bangladesh - sunt considerati morti. Cel mai probabil acestia si-au pierdut viata fie in explozia cauzata de ciocnirea vapoarelor, fie ulterior, din cauza gazelor toxice emanate.Vasul care circula sub pavilion iranian transporta 136.000 de tone de produse petroliere catre Coreea de Sud. Mai exact, tancurile petrolierului contineau un produs brut, condensat si volatil, folosit printre altele la obtinerea combustibilului pentru aeronave.Autoritatile din China, Coreea de Sud si Statele Unite au colaborat in incercarea de a salva echipajul. Fara succes, insa.Mai multi ecologisti isi fac acum griji cu privire la eventuala catastrofa ecologica pe care ar putea-o cauza scurgerile de produse petroliere in apele Marii Chinei."E important sa intelegem ca intr-o astfel de situatie hidrocarburile ajunse in apa vor dauna multor vietuitoare", a declarat Jessica Meeuwig, profesor de biologie la University of Western Australia Motivele de ingrijorare sunt intemeiate, in conditiile in care ciocnirea celor doua nave a avut loc in apele din Zhoushan, una dintre cele mai bogate zone de pescuit ale Chinei.Citeste si:Un petrolier si un cargo s-au ciocnit in Marea Chinei de Est: Sunt 32 de disparuti, autoritatile se tem de un dezastru ecologic (Video) ...citeste mai departe despre " O pata de petrol de intinderea Parisului pluteste in Marea Chinei " pe Ziare.com