Respectiva paltforma se afla in apele Golfului Mexic si a fost avariata iremediabil de uraganul Ivan, in 2004. La acel moment, din cauza defectiunilor, petrolul extras de plarforma incepuse sa se verse in ocean. In consecinta, proprietarului - adica societatii Taylor Energy Company - i s-a cerut sa rezolve de urgenta problema, potrivit CNN.Compania a spus ca a intervenit si a sigilat puturile cu probleme. Ulterior, a anuntat ca nu mai foloseste platforma pentru a extrage petrol, ci doar pentru a putea interveni in zona, pentru protejarea mediului, in cazul in care ar mai fi nevoie.Cu toate acestea, mai multi activisti de mediu au continuat sa reclame ca au observat, in apropierea platformei, scurgeri importante de petrol. Cantitatile erau atat de mari incat nu aveau cum sa provina - asa cum sustinea Taylor Energy Company - doar de la suprafata zacamantului si din ce ramasese pe tevi.Recent, studii realizate de Universitatea de stat din Florida si National Oceanic and Atmospheric Administration au aratat ca activistii aveau dreptate. Sunt zile in care cantitatea de petrol scursa in ocean din tevile platformei petroliere ajunge nu la cei 12 litri - cum estimeaza Taylor Energy Company - ci chiar la peste 17.000 de litri.Contactati de jurnalistii de la CNN, reprezentantii Taylor Energy Company au sustinut ca nu au vazut studiile si, in consecinta, nu se pot pronunta cu privire la veridicitatea datelor.Cu toare acestea, compania a informat ca face tot ce poate pentru a tine situatia sub control si ca orice interventie de proportii asupra platformei risca sa inrautateasca lucrurile, in loc sa le rezolve.Autoritatile americane incearca acum sa gaseasca solutia optima pentru rezolvarea problemei.G.K. ...citeste mai departe despre " O platforma petroliera avariata otraveste zilnic Oceanul Atlantic, de 15 ani " pe Ziare.com