O regiune din Italia ofera 25.000 de euro celor care vor sa se mute acolo

Exista insa si cateva conditii: satul trebuie sa aiba sub 2.000 de locuitori, iar nou-venitul trebuie sa infiinteze o afacere, relateaza The Guardian."Daca am fi oferit finantare, ar fi fost inca un gest de caritate. Am dorit sa facem mai mult; am dorit ca oamenii sa investeasca aici. Pot deschide orice tip de activitate: o brutarie, o papetarie, un restaurant, orice. Este o modalitate de a readuce la viata orasele noastre si de a creste populatia", a declarat presedintele regiunii Molise, Donato Toma.Acesta a mai anuntat ca fiecare oras cu mai putin de 2.000 de locuitori va primi 10.000 de euro pentru dezvoltarea infrastructurii si promovarea activitatilor culturale."Nu este vorba doar despre dezvoltarea populatiei. Oamenii au nevoie si de infrastructura si de un motiv pentru a sta, in caz contrar, ne vom intoarce acolo unde eram acum cativa ani", a spus Toma.Potrivit Institutului National de Statistica din Italia (Istat), Molise, cu o populatie de 305.000 de locuitori, se afla printre regiunile care au pierdut numerosi locuitori in ultimii ani - peste 9.000 de persoane au plecat incepand din 2014.In 2018, peste 2.800 de locuitori au murit ori s-au mutat in alta regiune, cu aproape 1.000 mai multi comparativ cu anul anterior. Nicio singura nastere nu a fost inregistrata in noua din orasele sale.Pentru prima oara in ultimii 90 de ani, numarul cetatenilor italieni care traiesc in Italia a scazut la aproximativ 55 de milioane, potrivit Istat. Astfel, in perioada 2014-2018, numarul cetatenilor italieni care locuiesc in Italia a scazut cu 677.000.In spatele acestui declin se afla doi factori: scaderea numarului de nasteri, care se afla la un minim istoric de la reunificarea Italiei, si o crestere a migratiei tinerilor in alte tari europene, in cautarea de locuri de munca. Aproape 157.000 de persoane au plecat din tara in 2018, arata datele Istat.Italia este singura economie majora din Europa unde este asteptata o scadere a populatiei in urmatorii cinci ani, potrivit Natiunilor Unite. Italia se afla pe locul al doilea in aceasta privinta, dupa Japonia , ca tara cu cel mai mare numar de varstnici, cu 168,7 de persoane cu varste de peste 65 de ani pentru fiecare 100 de persoane tinere.Pentru a incerca sa isi readuca la viata orasele, mai multi primari, cum ...citeste mai departe despre " O regiune din Italia ofera 25.000 de euro celor care vor sa se mute acolo " pe Ziare.com