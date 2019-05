Intr-o discutie pornita de la faptul ca politistul din Munchen care i-a ajutat pe romani in ziua votului a primit consumatie gratuita pe viata de la doua cluburi din Brasov, tanara a spus ca a trimis un mail de multumire politistilor si ca a primit si raspuns.Vezi si Ambasadorul in Germania dezvaluie cum s-au dus luptele cu BEC pentru voturile diasporei la scrutinul de duminica"Chestia faina e ca si raspund! Aseara le-am scris cu multumiri si respect pentru interventie, azi dimineata am primit raspuns", a scris tanara marti seara pe Facebook Ea a atasat si raspunsul in limba germana primit de la politistii din Munchen. Acestia i-au transmis fetei ca ii multumesc pentru mailul trimis si ca se bucura ca a ramas cu o amintire buna. Mai mult, la randul lor, politistii au multumit romanilor pentru ca au contribuit semnificativ la desfasurarea fara incidente a votului.Citeste si:Comisia Europeana, mesaj pentru Guvernul Dancila, care nu a asigurat dreptul la vot al romanilor din diasporaUSR-PLUS a castigat toate marile orase si diaspora, anunta Dan BarnaDiaspora isi arata din nou dragostea fata de tara: Mobilizare la vot mai ceva ca la prezidentiale (Foto si Video)A.G. ...citeste mai departe despre " O romanca le-a scris politistilor din Munchen pentru a le multumi pentru interventia la vot. A primit si raspuns " pe Ziare.com