O sotie a emirului din Dubai vrea sa scape de mariajul fortat. Procesul e la Londra

Printesa Haya bin al-Hussein a aparut in fata unui tribunal din centrul Londrei pentru prima zi a bataliei sale legale cu seicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum.Conform Press Association, judecatorul a permis presei sa ofere informatii limitate cu privire la detaliile cazului. In plus fata de ordinul de protectie, printesa a cerut si custodia celor doi copii ai cuplului si un ordin de antimolestare pentru ea.Seicul Mohammed, care a cerut sa-i fie trimisi copiii inapoi in Dubai, nu a fost prezent la proces.Ordinul de protectie, conform legii din Anglia , protejeaza o persoana care este fortata sa se casatoreasca cu cineva cu care nu doreste sau poate ajuta persoanele care se afla deja intr-un mariaj fortat.Avocatii seicului Mohammed au cerut mai multe restrictii pentru presa, insa aceasta cerere a fost respinsa, presedintele tribunalului considerand ca exista interes public pentru a intelege derularea procesului.Printesa este cunoscuta la nivel international, fiind prietena apropiata cu printul Charles al Marii Britanii si cu sotia sa Camilla, ducesa de Cornwall.View this post on Instagram سعيدة جداً بالترحيب بأصحاب السمو الملكي أمير ويلز ودوقة كورنوال في زيارتهم للاطلاع على القارب ميدن ولقاء أعضاء طاقمه، قبل أن ينطلق القارب في جولة حول العالم لمدة ٣ سنوات بهدف دعم قضية التعليم للإناث. Delighted to welcome HRH The Prince of Wales and HRH The Duchess of Cornwall to view #Maiden and to meet its crew ahead of its three-year voyage around the globe to promote the education of girls. @clarencehouse @maidenfactor @anythingispossible.world A post shared by Haya Bint Al Hussein (@hrhprincesshaya) on Sep 6, 2018 at 1:18am PDTEa a absolvit Facultatea de Politica, Filosofie si Economie de la Oxford.Printesa, care e nascuta in Iordania, s-a casatorit cu seicul Mohammed in 2004, devenind astfel a sasea sa sotie. Ea a fugit initial in Germania in acest an pentru a cere azil.Conform unor surse apropiate printesei, ea a descoperit recent informatii ingrijoratoare despre intoarcerea in Dubai a uneia dintre fiicele seicului, Latifa. Latifa ar fi fugit din Emiratele Arabe Unite cu ajutorul unui francez, insa a fost interceptata de persoane ...citeste mai departe despre " O sotie a emirului din Dubai vrea sa scape de mariajul fortat. Procesul e la Londra " pe Ziare.com