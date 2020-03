O veste buna: Uniunea Europeana va avea, in sfarsit, o rezerva strategica de medicamente si echipamente medicale. Poate chiar in Romania

Cand Italia a cerut ajutor pe 26 februarie, nu l-a primit de nicaieri. Nici de la alt stat membru, nici de la Comisia Europeana. A spus comisarul Lenarcic de ce, intr-un discurs in Parlamentul European: deoarece Comisia nu are propria ei rezerva de masti, de respiratoare sau echipament de protectie, "altfel Italia ar fi prima care le-ar primi". Si, intr-adevar, nu avea. Pana azi.Astazi, dl Lenarcic a anuntat decizia Comisiei Europene de a infiinta rezerva strategica medicala de urgenta a UE prin RescEU, program din cadrul Mecanismului de Protectie Civila European.De ce nu aveam pana azi o rezerva europeana de medicamente si echipamente?RescEU a fost infiintat in noiembrie 2017 de Comisia Europeana, fiind gandit ca un sistem comun european de lupta contra dezastrelor naturale.A inceput ca o rezerva comuna de capabilitati de protectie civila, precum avioane pentru stins incendii de padure, pompe de apa speciale, spitale de campanie si echipe medicale de urgenta.Numai ca in timp, mai ales vara trecuta, in timpul devastatoarelor incendii de padure, s-a dovedit ca rescEU este insuficient dotat.O asemenea rezerva strategica exista si in Statele Unite din 1998, aproape din intamplare, dupa ce presedintele Bill Clinton a citit romanul "The Cobra Event", o carte de fictiune despre un om de stiinta nebun care raspandeste un virus in New York.In martie 2020, Stocul national strategic al SUA continea aprovizionari de urgenta in valoare de aproximativ 7-8 miliarde de dolari, stocate in depozite secrete, situate strategic in jurul tarii. Avand in vedere situatia penuriei de echipamente medicale cauzata de pandemia COVID-19, rezerva a fost de mare ajutor si folosita imediat pentru a completa cu echipamente unitatile spitalicesti care au avut nevoie.Stiind toate aceste lucruri, acum doua saptamani, am propus Comisiei de mediu, sanatate publica si siguranta alimentara a Parlamentului European o serie de amendamente prin care doream sa imbunatatesc Mecanismul European de Protectie Civila, un instrument foarte bun, dar neadaptat crizelor care se desfasoara cu viteza fulgerului, ca aceasta.Cel mai important dintre amendamentele mele propunea crearea unei rezerve strategice de medicamente si echi ...citeste mai departe despre " O veste buna: Uniunea Europeana va avea, in sfarsit, o rezerva strategica de medicamente si echipamente medicale. Poate chiar in Romania " pe Ziare.com