O zi de munca din viata unui trol rus. Cum a patruns Putin in mintea americanilor

Cei 13 erau actionari sau lucrau pentru compania Internet Research Agency, cunoscuta si sub numele de "Troll Factory", cu sediul in Sankt Petersburg, Rusia Aceasta companie a avut un rol major in raspandirea de informatii false in timpul campaniei electorale prezidentiale din SUA, folosind mijloace ilegale, conform deciziei curtii din Washington.Miliardarul rus si internetulIn timpul anchetei, doi dintre angajatii "fabricii de troli" au decis sa colaboreze cu anchetatorii si au descris cum functiona intreaga operatiune. O parte din marturiile lor se afla in rechizitoriul de 37 de pagini depus de anchetatorii FBI la tribunal, in urma caruia Curtea cu Juri a luat decizia de a-i pune sub acuzare pe cetatenii rusi.Internet Research Agency a fost infiintata si finantata de unul dintre miliardarii lui Putin, Evgheni Prigozhin, in varsta de 56 de ani. Oligarhul este in capul listei persoanelor acuzate de spionaj si conspiratie de catre curtea din Washington."Americanii sunt oameni foarte sensibili; ei vad ce vor sa vada. Am mult respect fata de ei. Nu sunt deloc suparat ca am ajuns pe aceasta lista. Daca vor sa vada diavolul, lasati-i sa-l vada", a declarat Evgheni Prigozhin pentru agentia de presa rusa Ria Novosti.Nu se intelege din declaratia lui daca ultima referire a oligarhului rus este o concluzie a muncii trolilor sau o amenintare la adresa publicului american.5000 de dolari pe lunaUnul dintre trolii care au vorbit cu agentii FBI a descris cum era organizata munca in "fabrica". Din motive de siguranta personala, fiind un martor valoros pentru anchetatori, numele lui nu a fost facut public.Robert E. Muller, anchetatorul oficial al interferentei agentilor Moscovei in alegerile din SUA, a obtinut punerea sub acuzare a 13 cetateni rusi dintre care un miliardar din cercul de putere al lui Putin, foto Hepta.roConform New York Times, fostul trol primea un salariu de peste 5000 de dolari pe luna. Pe piata muncii din Rusia, acesta e unul urias. Un angajat castiga, in medie, 500 de dolari pe luna. Trolii erau selectati dintre studenti sau absolventi preocupati de scris care doreau sa se angajeze ca jurnalisti."Eram foarte tanar si nu m-am gandit la partea morala. Am scris doar pentru ca iubeam scrisul. Nu incercam sa schimb lumea", a povestit trolul, citat de New ...citeste mai departe despre " O zi de munca din viata unui trol rus. Cum a patruns Putin in mintea americanilor " pe Ziare.com