Occidentul greseste dand o replica prea blanda la neurotoxina Rusiei

Va gasi oare Vestul replicile potrivite? Conform sefului diplomatiei britanice, dovezile implicarii Rusiei in atentatul asupra lui Serghei Skripal si a fetei sale, Iulia, sunt covarsitoare.In cauza e gazul neurotoxic utilizat in crima, o arma chimica numita "novicioc" si fabricata, potrivit expertilor apuseni, doar de sovietici. Intrucat oficialii rusi au replicat ultimatumului Londrei cerand lamuriri fie intr-o maniera evaziva, fie negand cinic orice implicare, Londra a trecut la contramasuri.Regatul Unit a expulzat 23 de diplomati rusi, prezumtiv implicati in actiuni de spionaj. Britanicii au inghetat contactele bilaterale la nivel inalt. Si au anuntat boicotarea Campionatului Mondial de fotbal din cursul acestei veri, adjudecat si organizat de Rusia.Concomitent, au luat masuri sa-si apere militarii de atacuri cu antrax, o arma biologica redutabila. In fine, se proiecteaza edificarea, in sudul Angliei, a unui centru de protectie contra armelor chimice.Reactii diplomaticeLa ONU , diplomatii britanici au acuzat Kremlinul de violare a conventiei privind armele chimice si au declarat ca e de asteptat ca asemenea atacuri sa se repete. In replica, ambasadorul Rusiei, Nebensia, nu s-a jenat sa nege orice amestec al Rusiei si sa infiereze ceea ce a calificat drept "atmosfera isterica" creata de britanici.SUA s-au solidarizat clar cu Londra, contrazicandu-i o data in plus pe heralzii de stanga ai unei presupuse "rusofilii" a presedintelui Donald Trump . Prin purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders, ca si in Consiliul de Securitate al ONU, America a condamnat ferm actiunea fara precedent a Rusiei. Casa Alba, s-a spus, "impartaseste aprecierea Londrei potrivit careia Moscova poarta raspunderea pentru abominabilul atac asupra lui Skripal".Conform purtatorului de cuvant al Casei Albe, care a pus degetul pe rana, atacul cu gaz neurotoxic se potriveste modelului de comportament al Rusiei, de vreme ce aceasta tara "desconsidera (sistematic) prevederile dreptului international, submineaza suveranitatea altor state si incearca sa infiltreze si sa discrediteze institutiile si procesele democratice occidentale".Cum a fost posibil?Desensibilizata de o lunga istorie de asasinate neelucidate si nepedepsite asupra critic