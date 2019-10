"Vladimir Putin l-a invitat pe Recep Tayyip Erdogan pentru o vizita de lucru in zilele urmatoare. Invitatia a fost acceptata", a anuntat Kremlinul intr-un comunicat, in care se adauga ca cei doi lideri au subliniat "necesitatea prevenirii unui conflict intre unitatile turce si siriene" in nordul Siriei, unde Ankara a lansat o ofensiva.In timpul acestei convorbiri telefonice care a avut loc la initiativa Turciei, cei doi presedinti si-au exprimat, de asemenea, dorinta de a mentine integritatea teritoriala a Siriei, potrivit Kremlinului.Miercuri, purtatorul de cuvant al Presedintiei ruse, Dmitri Peskov, a anuntat pentru agentia RIA Novosti ca vizita lui Erdogan ar putea avea loc "inainte de sfarsitul lui octombrie", fara a face alte precizari.Ankara a demarat in urma cu saptamana o operatiune militara in nordul Siriei, impotriva militiei kurde siriene Unitatile de Aparare a Poporului (YPG), aliata a Occidentului in lupta antijihadista.Marti, fortele regimului lui Bashar al-Assad au inceput sa-si desfasoare efectivele in sectoare din nordul Siriei care se sustrag controlului lor, in urma unui acord incheiat cu autoritatile kurde, menit sa contracareze ofensiva turca.Citeste si: Turcia va continua ofensiva in Siria, "cu sau fara sustinerea lumii". 50 de bombe atomice americane sunt aproape de zona de conflictAmericanii au impus sanctiuni Turciei, iar Trump a vorbit cu Erdogan: Ofensiva din Siria este inutila si negandita!Erdogan anunta ca nu va da inapoi in Siria, chiar daca mai multe tari au oprit vanzarile de arme catre Turcia ...citeste mai departe despre " Ofensiva turca in Siria: Putin l-a invitat pe Erdogan in Rusia in zilele urmatoare " pe Ziare.com