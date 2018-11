Declaratiile au fost facute de oficialul responsabil pentru politicile nationale ale Cancelariei prim-ministrului Ungariei la vernisajul expozitiei Karoly Kratochvill si Divizia Secuiasca de la Muzeul Secuiesc al Ciucului.Potrivit agentiei maghiare de presa MTI, Potapi a spus, in weekend, ca "Guvernul Ungariei nu renunta la acest pamant", nu renunta la maghiarime, la partile natiunii maghiare si la istoria maghiarilor.El a adaugat totusi ca nu este nevoie de modificarea granitelor de stat pentru a apara maghiarimea."A luat sfarsit veacul de singuratate. Cu programe de dezvoltare a economiei, ani tematici, crearea spatiului educational si economic in Bazinul Carpatic, ne-am tot straduit in ultimii opt ani sa venim in intampinarea dainuirii dumneavoastra pe pamantul dumneavoastra natal", a completat Arpad Janos Potapi.Oficialul ungar a amintit ca a fost intr-o vizita in localitatea Maradik din Serbia, unde in octombrie 1918 a fost prezent premierul Ungariei de la acea vreme Istvan Tisza. Tisza a convocat locuitorii satului si le-a spus ca monarhia a pierdut razboiul, insa ei trebuie sa isi pastreze credinta si identitatea maghiara.Potapi a comentat: "Ar fi putut spune asta si in Ardeal, daca venea aici".Primarul din Miercurea Ciuc, Robert Raduly (UDMR), a declarat la randul sau ca "cel care a creat Divizia Secuiasca, Karoly Kratochvill, a fost o persoana pe care multi care si-au facut datoria au urmat-o"."Nu este adevarat ca secuii sunt sub ocupatie", a mai spus edilul, care a adaugat ca liderii comunitatii lucreaza la crearea unei noi lumi maghiare, care sa nu mai dureze doar patru ani, ca perioada dintre 1940 si 1944. ...citeste mai departe despre " Oficial maghiar venit la Miercurea Ciuc: Guvernul Ungariei nu renunta la acest pamant " pe Ziare.com