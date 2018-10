Oficial militar ucrainean: Rusia ar putea incerca sa escaladeze tensiunile in zona Marii Negre

"Din punctul de vedere al oficialilor militari, situatia care se contureaza acum in zona Marii Azov este foarte tensionata. Dupa cum a transmis Serviciul pentru protectia frontierelor, sunt circa 120 de nave ruse in zona (...); totusi, doar 36 dintre acestea sunt echipate cu armament, iar doar 24 au suficienta munitie. Noi am consolidat prezenta", a declarat Ihor Voroncenko, citat de filiala ucraineana a agentiei de presa Interfax."Cred ca ne putem astepta la escaladarea situatiei in zona Marii Negre", a precizat Voroncenko.Comandantul Fortelor Navale ucrainene a notat ca echipajele ruse intercepteaza nave ucrainene care incearca sa iasa in Marea Neagra, subliniind totusi ca in ultimele zile nu au mai fost semnalate incidente de acest tip.Recent, Administratia Vladimir Putin a exprimat preocupare privind activitatile militare organizate de Alianta Nord-Atlantica in apropierea frontierelor ruse."Asistam la consolidarea capabilitatilor militare in apropierea frontierelor Rusiei si la eforturi de imbunatatire a infrastructurii de transport in Europa , astfel incat sa fie mai usor sa fie adus armament greu al SUA si al altor tari spre frontierele noastre; in plus, sunt organizate exercitii provocatoare - nu ale noastre alaturi de China in Siberia -, ci exercitii militare in Ucraina, Georgia si in Marea Neagra", a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe."Acum, Ucraina vrea sa organizeze exercitii NATO in Marea Azov, dar este imposibil sa faca acest lucru deoarece Tratatul nostru cu Ucraina prevede consimtamantul partilor pentru trecerea navelor militare in Marea Azov. Dar ucrainenii vor acest lucru si sunt impulsionati activ in acest sens", a spus Lavrov.Ucraina a gazduit incepand din anul 2014 o serie de exercitii militare alaturi de state membre NATO.Citeste si:Ucraina isi cere in instanta de la Haga apele teritoriale si resursele confiscate de Rusia ...citeste mai departe despre " Oficial militar ucrainean: Rusia ar putea incerca sa escaladeze tensiunile in zona Marii Negre " pe Ziare.com