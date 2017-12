"Data urmatoarei intruniri personale nu a fost inca discutata", a spus Lavrov pentru agentia de stiri RIA, potrivit Reuters.Totodata, oficialul rus a insistat pentru inceperea negocierilor intre Statele Unite si Coreea de Nord, precizand ca Rusia este pregatita sa faciliteze discutiile, mai arata Reuters.Moscova a cerut in mod repetat ca cele doua tari sa poarte discutii in scopul aplanarii conflictului legat de programul nuclear al Coreei de Nord.Consiliul de Securitate al ONU a adoptat vineri, in urma unui proiect de rezolutie depus de Washington, noi sanctiuni care vizeaza Coreea de Nord, masurile vizand exporturile de produse petroliere si nord-coreenii care lucreaza in strainatate.Ministrul de externe de la Phenian a declarat ca noile sactiuni SUA reprezinta un act de razboi, fiind echivalentul unei blocade economice complete.Citeste mai mult:Noi sanctiuni ONU la adresa Coreei de Nord. Ce se intampla cu cetatenii care lucreaza in strainatateCoreea de Nord: Noile sanctiuni decise de ONU reprezinta un act de razboiC.S. ...citeste mai departe despre " Lavrov sustine ca Rusia este gata sa medieze intre SUA si Coreea de Nord. O intalnire Trump - Putin nu e pe agenda " pe Ziare.com