Oficiali americani il avertizeaza pe Trump: Inchisoarea de la Guantanamo Bay, o greseala de 6 miliarde de dolari

Marti, presedintele american a semnat un ordin executiv care mentine deschis centrul de detentie de la Guantanamo Bay, fapt ce anuleaza efectiv efortul depus timp de 8 ani de predecesorul sau, Barack Obama , de a inchide inchisoarea din Cuba.In plus, Trump a spus ca "multi" prizonieri noi ar putea sa fie transferati acolo, noteaza The Guardian.Insa, cei implicati in infiintarea taberei de detentie si a tribunalelor militare aflate acolo (decizie luata in Administratia George W. Bush - n. red.) avertizeaza ca miscarea este una contraproductiva, pentru ca va duce la pierderea unor sume mari de bani.Guantanamo este o inchisoare militara ce apartine Statelor Unite, fiind construita dupa atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001."Am investit aproape 6,5 miliarde de dolari in institutia de detentie din Guantanamo si ce ne-a adus? Ne-am irosit banii. Detinutii ar fi putut fi inchisi si in inchisorile federale, pentru un pret mult mai mic. Avem peste o mie de trupe mobilizate acolo, desi ar putea fi folosite in alta parte. Ne-am distrus credibilitatea in intreaga lume", a spus colonelul Morris Davis, fost procuror sef al comisiilor militare infiintate in 2002 aici.Organizatia Human Rights First estimeaza ca, anual, intretinerea unui singur detinut in Guantanamo Bay ajunge la 10 milioane de dolari, spre deosebire de situatia din inchisorile federale de maxima securitate din SUA, unde costul se ridica doar la 78,000 de dolari pe an.Totusi, Trump nu pare sa ia in calcul aceste cheltuieli si le-a dat un termen de 90 de zile lui James Mattis, Secretar al apararii, si altor oficiali sa vina cu un plan pentru a se ocupa de "combatantii ilegali".Presedintele a mai spus ca SUA ar trebui sa "continue sa aiba toata puterea necesara sa retina teroristi", care vor fi inchisi in centrul de detentie de la Guantanamo Bay.Citeste si 11 detinuti de la Guantanamo l-au dat in judecata pe Trump dupa ce au citit ce a scris pe Twitter