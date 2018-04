Statele Unite, Marea Britanie si Franta au lansat pe 14 aprilie bombardamente in Siria, vizand laboratoare de fabricare a armelor chimice si depozite de armament. Bombardamentele au fost lansate dupa un atac chimic comis la periferia Damascului si atribuit regimului Bashar al-Assad, care a negat orice implicare.Administratia Donald Trump , premierul britanic Theresa May si presedintele francez Emmanuel Macron au argumentat ca operatiunea militara, condamnata dur de Rusia , a fost necesara pentru a impiedica noi atacuri chimice in Siria.Dupa evaluarea rezultatelor operatiunii, oficiali americani au explicat ca bombardamentele au avut efecte, in special asupra complexului din Barzah, constatand insa ca numeroase arme chimice erau stocate in alte baze.Programul chimic sirian este "suficient de bun pentru a fi utilizat in functie de necesitatile regimului Bashar al-Assad", a declarat un oficial american citat de Reuters.Alti oficiali americani au confirmat, tot sub protectia anonimatului, ca armamentul chimic sirian este distribuit in mai multe baze din Siria, nu doar in cele trei obiective atacate de Statele Unite, Marea Britanie si Franta.Potrivit informatiilor obtinute de serviciile secrete americane, unele substante chimice de uz militar sunt stocate si in imobile civile. ...citeste mai departe despre " Oficiali americani spun ca bombardamentele asupra Siriei au avut impact limitat: Regimul inca are arme chimice " pe Ziare.com