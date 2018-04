Oficialii UE sustin atacul impotriva Siriei

Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker a postat pe Twitter , la doar cateva ore dupa atac, o declaratie oficiala privind situatia."Asa cum Comisia Europeana a stabilit deja, folosirea armelor chimice e inacceptabile in orice circumstante si trebuie condamnata in cei mai duri termeni. Comunitatea internationala are responsabilitatea de a-i trage la raspundere pe toti cei care folosesc arme chimice.Nu a fost prima data (pe 7 aprile, la Douma - n.red.) cand Siria a folosit arme chimice impotriva civililor, dar trebuie sa fie ultima", a scris Jean Claude Junker.The use of chemical weapons is unacceptable in any circumstances and must be condemned in the strongest terms. The international community has the responsibility to identify and hold accountable those responsible of any attack with chemical weapons. #Syria pic.twitter.com/beF6IEirEP- Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) April 14, 2018Donald Tusk, presedintele Consiliului European - din care fac parte liderii de stat sau de Guvern ai statelor membre - a scris, tot pe Twitter:"E limpede ca regimul sirian, impreuna cu Rusia si Iran , nu mai pot continua sa provoace aceasta tragedie umana. Sau cel putin nu fara a plati pentru asta. Consiliul European va sta alaturi de aliatii sai, de partea dreptatii".Strikes by US, France and UK make it clear that Syrian regime together with Russia & Iran cannot continue this human tragedy, at least not without cost. The EU will stand with our allies on the side of justice.- Donald Tusk (@eucopresident) April 14, 2018La randul sau, cancelarul german Angela Merkel a spus ca atacul lansat de tarile occidentale in Siria era "necesar si adecvat"."Sustinem faptul ca aliatii nostri americani, britanici si francezi si-au asumat in acest mod responsabilitatea, ca membri permanenti au Consiliului de Securitate al ONU ", a declarat Merkel, citata de Reuters.Cu toate ca dezaproba folosirea armelor chimice, cancelarul german a anuntat in urma cu doar cateva zile ca tara sa nu va lua parte la nicio ofensiva militara impotriva Siriei.Reamintim ca SUA, Franta si Marea Britanie au ...citeste mai departe despre " Oficialii UE sustin atacul impotriva Siriei " pe Ziare.com