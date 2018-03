Olanda renunta la unul din cele mai mari zacaminte de gaze naturale din UE: Nu merita deranjul. Punem punct

Groningen este unul dintre cele mai importante zacaminte de gaze naturale din Uniunea Europeana."Vom reduce productia de gaze la Groningen pana la 12 miliarde de metri cubi pana in 2022, pentru ca in urmatorul deceniu sa fie redusa la zero", a declarat premierul olandez Mark Rutte, intr-o conferinta de presa.Anterior, peste 200 de mari companii olandeze au fost somate de Guvernul olandez ca pana in anul 2022 sa inceteze sa se mai aprovizioneze cu gaze naturale produse la zacamantul Groningen (nordul Olandei), astfel incat productia la acest zacamant sa poata fi redusa in cel mai scurt timp posibil pana la 12 miliarde de metri cubi, de la 21,6 miliarde de metri cubi in prezent.Regiunea Groningen este frecvent afectata de cutremure produse din cauza gaurilor aparute in urma extractiei gazelor. Chiar daca sunt de magnitudine mica, aceste cutremure au loc la o adancime mica si provoaca numeroase pagube locuintelor, fermelor si cladirilor istorice."Nici macar la un prag de 12 miliarde metri cubi, securitatea nu este garantata. Pericolul de cutremure exista in continuare. In consecinta, am decis sa punem punct extractiilor", a declarat ministrul Afacerilor Economice si Mediului, Eric Wiebes.Acesta a subliniat ca desi din punct de vedere tehnic extractia gazelor naturale putea sa continue cel putin un sfert de secol, productia nu se justifica cand este vorba de probleme de securitate.Guvernul olandez a precizat ca reducerea productiei de gaze va depinde de cat de grele vor fi iernile, in conditiile in care a publicat un calendar conform caruia, in sezonul de iarna care va incepe in luna octombrie 2019, productia la zacamantul Groningen va fi redusa pana la aproximativ 17,5 miliarde de metri cubi, pe baza ipotezei unor temperaturi apropiate de media multianuala.In ultimii ani, Olanda si-a redus in mod semnificativ productia de gaze naturale, de la 53,9 miliarde metri cubi in 2013 pana la 21,6 miliarde metri cubi anul trecut. ...citeste mai departe despre " Olanda renunta la unul din cele mai mari zacaminte de gaze naturale din UE: Nu merita deranjul. Punem punct " pe Ziare.com