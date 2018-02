"Intre 750 si 930 de ofiteri vamali vor fi necesari pentru a suplimenta efectivele actuale de 5.000 de membri", a declarat Snel, ministrului adjunct al Finantelor. "Este responsabilitatea noastra sa ne asiguram ca suntem cat mai bine pregatiti pentru noua situatie", a mai precizat Snel pentru postul BNR Luna trecuta, deputata liberala Anne Mulder, responsabila cu evaluarea Brexit-ului din partea Olandei, a cerut Guvernului sa nu intarzie planurile de crestere a capacitatilor de control al frontierelor. "Nu putem astepta pana cand va exista un acord (cu UE , n. red.), pentru ca nu poti instrui toti oameni intr-o saptamana", a subliniat ea.Personalul suplimentar va fi folosit pentru verificarea exporturilor si importurilor spre si din Marea Britanie dupa ce restrictiile comerciale vor fi reintroduse.Turistii si persoanele care calatoresc in scop de afaceri nu vor fi afectati deoarece Marea Britanie nu face parte din Spatiul Schengen si deja exista controale la frontiere.Saptamana trecuta, politia militara, responsabila cu controlul pasapoartelor la frontierele olandeze, a anuntat ca va angaja 417 civili neinarmati si rezervisti pentru controalele pe aeroporturi. Masura are scopul de a reduce presiunea asupra serviciului de control la frontiere si sa scurteze timpii de asteptare pe aeroporturi in perioadele de varf.Citeste si:UE refuza propunerea Marii Britanii pentru o tranzitie post-Brexit de lunga durataVisele de Craciun ale sustinatorilor Brexit: Cat e iluzie si cat e minciuna in ce promite MayEuropenii care vin in Marea Britanie dupa Brexit nu vor avea aceleasi drepturi ca cei deja instalati in RegatCe se va intampla cu romanii din Marea Britanie dupa Brexit? ...citeste mai departe despre " Olanda se pregateste pentru Brexit. Va angaja inca 900 vamesi " pe Ziare.com