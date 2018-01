Kamenov are 60 de ani, lucreaza in constructii si locuieste in Vratsa.El a cerut, zilele trecute, ca trei judete din nord-vestul Bulgariei, si anume Vidin, Montana si Vratsa, sa se separe de Bulgaria si, eventual, sa se uneasca cu tara noastra.Prin intermediul unui ziarist bulgar, Adevarul a reusit sa obtina o declaratie de la Kamenov, care acum sustine ca a fost interpretat gresit.El nu a sustinut niciodata ideea de independenta fata de Bulgaria, ci de independenta fata de coruptia din tara.Initiatorul a facut referire la Romania pentru ca aici "exista un sistem judiciar mai bun, iar in Bulgaria nicio persoana nu a intrat in inchisoare pentru coruptie la nivel inalt".Boris spune ca stie ca la noi in tara au loc proteste, dar "daca voiam sa ne unim cu vreo alta tara, as fi cerut sa ne unim cu Austria sau cu Germania , nu cu Romania".De asemenea, bulgarul a mai declarat pentru jurnalist ca e extrem de suparat din cauza interpretarilor pe care le-a facut presa privind demersul sau si sustine ca nu va mai face nicio petitie.Citeste si Bulgaria a preluat, de astazi, presedintia Consiliului UE . O agenda incarcata, cu multe subiecte sensibile ...citeste mai departe despre " Omul care a cerut alipirea a trei judete din Bulgaria la Romania, "interpretat gresit": Daca voiam unire alegeam Austria sau Germania " pe Ziare.com