"Omul Moscovei" conduce guvernul georgian. Premierul demisionase laudandu-se cu relatiile bune cu UE si SUA

Nominalizarea sa a fost aprobata de cei 98 de deputati prezenti, din partea Visului georgian (partidul de guvernamant), a declarat presedintele legislativului, Archile Talakvadze.Reprezentantii opozitiei au boicotat votul, parasind sala, informeaza AFP.Deputatii au validat noul guvern al lui Gakharia, in varsta de 44 de ani. Singurele schimbari: fostul premier Irakli Garibasvili a fost numit ministru al Apararii, iar seful serviciilor de securitate a primit portofoliul internelor.Componenta guvernului urmeaza sa fie ratificata oficial de presedinta Salome Zurabisvili.Candidatura lui Giorgi Gakharia a fost anuntata la televiziune de presedintele partidului de guvernamant Visul Georgian, influentul miliardar Bidzina Ivanisvili. Gakharia este acuzat de opozitie ca ar fi omul Moscovei in Georgia.Premierul georgian, Mamuka Bakhtadze, si-a anuntat luni demisia imediata din functie, considerand ca si-a indeplinit misiunea in fruntea executivului republicii caucaziene, transmite EFE."A fost creat cadrul pentru dezvoltarea strategica a Georgiei si am luat decizia de a renunta la functie deoarece consider indeplinita misiunea mea din aceasta etapa", a scris premierul pe Facebook Oficialul a adaugat ca intre sarcinile sale figura si "aducerea la un nou nivel calitativ a relatiilor cu SUA, UE si NATO "."Niciodata nu am fost atat de aproape de familia europeana", a aratat Mamuka Bakhtadze.