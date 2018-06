ONG-urile din Ungaria denunta un proiect de lege al guvernului Viktor Orban, prin care e pedepsit ajutorul dat migrantilor

Anuntat de guvernul conservator ungar de mai multe luni, acest text, denumit "Stop Soros" de majoritatea premierului, va fi dezbatut incepand de marti in parlament, inainte de adoptarea prevazuta pe parcursul lunii iunie, relateaza AFP.Potrivit documentului, a veni in ajutor solicitantilor de azil pentru ca acestia sa obtina statutul de refugiati s-ar putea solda cu o pedeapsa cu inchisoarea de pana la un an daca aceste persoane nu sunt in pericol imediat sau daca au intrat in Ungaria in mod ilegal.Reprezentantii principalelor ONG-uri ungare au calificat luni aceste propuneri drept "atac impotriva aparatorilor drepturilor omului".Parlamentul trebuie "sa abandoneze ideea de a incrimina munca noastra in solidaritate cu solicitantii de azil si cu refugiatii", a declarat Julia Ivan, presedinta filialei ungare a Amnesty International, in cadrul unei conferinte de presa la parlament. "Nu suntem criminali", a insistat ea.Dupa victoria larga a partidului sau Fidesz in alegerile legislative din 8 aprilie, dominate de o retorica ostila fata de prezenta de migranti si musulmani in Ungaria, Viktor Orban a promis ca isi va continua campania impotriva miliardarului american de origine ungara George Soros , din care a facut un tap ispasitor.Viktor Orban, la putere din 2010, il acuza pe omul de afaceri de 87 de ani de favorizarea migratiei spre Europa si a calificat ONG-urile drept "mercenare ale lui Soros".Potrivit Martei Pardavi, copresedinta a Comitetului Helsinki din Ungaria, grup ce furnizeaza ajutor juridic gratuit solicitantilor de azil, putin numerosi in Ungaria, legea este menita sa "stigmatizeze, intimideze si sanctioneze activitatea aparatorilor drepturilor omului". Masurile prevazute sunt "inacceptabile (...) si nu ar trebui sa aiba loc intr-o tara democratica", a subliniat ea.Saptamana trecuta, agentia ONU pentru Refugiati (UNHCR) i-a cerut guvernului ungar sa retraga acest text care a fost criticat si de mai multe instante ale UE ONG-urile au anuntat martea trecuta ca vor face toate recursurile legale impotriva legii, in Ungaria si in fata justitiei europene. ...citeste mai departe despre " ONG-urile din Ungaria denunta un proiect de lege al guvernului Viktor Orban, prin care e pedepsit ajutorul dat migrantilor " pe Ziare.com