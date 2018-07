"Migrantii sunt un motor extraordinar de crestere", a subliniat secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, salutand acest nou "Pact mondial pentru o migratie sigura, ordonata si reglementata".Chiar daca Pactul este "neconstrangator, el constituie un pas fara precedent pentru a creste cooperarea internationala", a aratat secretarul general.Pactul va fi aprobat in mod oficial cu ocazia unei conferinte internationale ce va avea loc in Maroc , la mijlocul lunii decembrie.Documentul de 25 de pagini, a carui negociere s-a intins pe durata a 18 luni, include o serie de principii (apararea drepturilor omului, a drepturilor copiilor, recunoasterea suveranitatii nationale s.a.) si cuprinde un catalog de masuri care sa ajute tarile sa faca fata migratiilor: imbunatatirea informarii, masuri pentru mai buna integrare a migrantilor, schimb de expertiza s.a."Pactul mondial nu va impune nimic nimanui, dar propune solutii", a declarat ambasadorul mexican Juan Jose Gomez Camacho, care a condus negocierile, alaturi de ambasadorul elvetian Jurg Lauber."Nu avem de ales intre a accepta sau a respinge migratiile. Ele sunt aici, se intampla peste tot in lume", sublinia presedintele Adunarii Generale a ONU, slovacul Miroslav Lajcak, la deschiderea negocierilor.SUA s-au retras la sfarsitul lui 2017 din procesul de elaborare a Pactului, afirmand ca acesta contine prevederi ce contravin politicii presedintelui Donald Trump in domeniul imigratiei.Numarul migrantilor in lume este estimat la 258 milioane de persoane, adica 3,4% din populatia globului. ...citeste mai departe despre " ONU a ajuns, dupa 18 luni de negocieri, la o formula de pact privind imigratia. SUA nu-l semneaza " pe Ziare.com