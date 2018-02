Coreea de Nord a obtinut aproape 200 de milioane de dolari din exporturi interzise

Coreea de Nord "a continuat sa exporte aproape toate produsele interzise de rezolutii, realizand venituri de aproape 200 de milioane de dolari intre ianuarie si septembrie 2017", se afirma intr-un raport al expertilor ONU , potrivit site-ului postului France 24.Phenianul a livrat carbune catre clienti din China, Malaysia, Coreea de Sud, Rusia si Vietnam folosind "o combinatie de tehnici multiple de evaziune, rute si tactici inselatoare", explica expertii ONU.Acestia au constatat ca regimul nord-coreean "incalca deja cele mai recente rezolutii prin exploatarea lanturilor globale de aprovizionare cu petrol, complicitatea unor cetateni straini, inregistrarea de companii offshore si a sistemului bancar international".Expertii ONU au mai indicat ca Siria si Myanmarul continua sa coopereze cu Phenianul din punct de vedere al cercetarii in domeniul militar.Acestia au descoperit peste 40 de livrari, intre 2012 si 2017, din Coreea de Nord catre companii despre care se crede ca sunt controlate de Consiliul de Cercetare Studii Stiintifice din Siria, un institut care joaca un rol major in dezvoltarea programului de arme chimice al Damascului.Un stat membru ONU, al carui nume nu a fost precizat, a informat expertii organizatiei ca "tehnicieni (nord-coreeni) continua sa activeze la bazele de arme chimice si rachete de la Barzei, Adra si Hama" din Siria.Pe de alta parte, Damascul sustine ca singurii experti nord-coreeni aflati in Siria erau implicati in domeniul sportiv.De asemenea, tot un stat membru ONU, al carui nume nu a fost precizat, a notificat expertii ca Myanmarul a primit " rachete balistice de la Coreea de Nord, pe langa o varietate de arme conventionale, inclusiv lansatoare multiple de rachete si rachete sol-aer".Coreea de Nord este vizata de sanctiuni ONU inca din anul 2006, din cauza testelor nucleare si balistice. Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite a inasprit anul trecut sanctiunile impotriva Coreei de Nord, dupa ce Phenianul a intensificat ritmul testelor nucleare si balistice in 2017.Citeste si:Coreea de Nord: Noile sanctiuni decise de ONU reprezinta un act de razboiNoi sanctiuni ONU la adresa Coreei de Nord. Ce se intampla cu cetatenii care lucreaz ...citeste mai departe despre " Coreea de Nord a obtinut aproape 200 de milioane de dolari din exporturi interzise " pe Ziare.com