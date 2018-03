Astfel, 27 de nave, 21 de companii si un om de afaceri vor intra sub incidenta noului pachet de sanctiuni sustinut in unanimitate de catre Consiliul de Securitate al ONU, a anuntat Haley.Ambasadorul SUA la ONU a precizat ca noul pachet de sanctiuni, adoptat la cererea Statelor Unite, este cel mai mare aprobat pana acum de ONU impotriva regimului de la Phenian.Noile masuri punitive vizeaza entitatile care au ajutat Coreea de Nord sa ocoleasca sanctiunile impuse de catre comunitatea internationala in urma repetatelor teste balistice si nucleare efectuate de regimul de la Phenian.Haley a adaugat ca noile sanctiuni scot in evidenta unitatea comunitatii internationale privind mentinerea "presiunii maxime" asupra Phenianului.Noile sanctiuni impuse de ONU vin in contextul detensionarii crizei din Peninsula Coreea si in conditiile in care liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, urmeaza sa se intalneasca cu Donald Trump si Moon Jae-in. ...citeste mai departe despre " ONU va aproba noi sanctiuni impotriva Coreei de Nord " pe Ziare.com