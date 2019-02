Opozitia britanica cere oficial un nou referendum, dupa inca un esec in negocierile privind acordul de Brexit

"Suntem dezamagiti ca Guvernul a respins proiectul alternativ Brexit propus de Partidul Laburist", a declarat Keir Starmer, purtatorul de cuvant al formatiunii de centru-stanga."De aceea, Partidul Laburist va prezenta sau va sustine un amendament in favoarea unui nou vot public pentru a impiedica planul conservator de iesire din UE care va avea efecte negative", a precizat Keir Starmer, citat de agentia de presa Reuters."Vom sustine organizarea unui vot public pentru a bloca planul conservator de iesire din UE, care ar avea efecte negative, sau iesirea dezastruoasa fara acord. De asemenea, vom continua sa insistam pentru alte optiuni disponibile, inclusiv pentru o relatie economica stransa axata pe planul nostru alternativ credibil, sau pentru alegeri anticipate", a declarat jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, citat de Sky News.Camera Comunelor a respins, miercuri seara, planul Partidului Laburist privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, astfel ca formatiunea de opozitie va cere organizarea unui nou referendum Brexit.Amendamentele elaborate de Partidul Laburist (centru-stanga, opozitie) au primit 323 de voturi impotriva si 240 pentru.Proiectul de lege prevedea negocierea unui acord permanent pentru mentinerea Marii Britanii in uniunea vamala comunitara dupa Brexit, colaborarea stransa cu piata unica UE si garantii privind drepturi.Partidul Laburist a anuntat luni ca va cere convocarea unui nou referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana in cazul in care Camera Comunelor va respinge propunerile formatiunii privind producerea Brexit. Liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, s-a declarat favorabil convocarii unui referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la UE sau pe tema Acordului Brexit daca deputatii britanici nu vor introduce in planul de iesire din Uniunea Europeana propunerile formulate de formatiunea de opozitie.Premierul Marii Britanii, Theresa May, va propune amanarea scurt timp a iesirii tarii din Uniunea Europeana in cazul in care Camera Comunelor nu va opta pentru aprobarea Acordului sau pentru producerea Brexit fara acord.Theresa May a declarat marti in Camera Comunelor ca a inregistrat "progrese bune" in discutiile cu liderii UE din statiunea egipteana Sharm el-Sheikh. "Stiu ca un ...citeste mai departe despre " Opozitia britanica cere oficial un nou referendum, dupa inca un esec in negocierile privind acordul de Brexit " pe Ziare.com