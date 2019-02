Opozitia britanica cere un nou referendum privind apartenenta la UE sau acordul de Brexit

Liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, este favorabil convocarii unui referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la UE sau pe tema Acordului Brexit daca deputatii britanici nu vor introduce in planul de iesire din Uniunea Europeana propunerile formulate de formatiunea de opozitie. Printre propuneri figureaza posibilitatea ramanerii Marii Britanii in uniunea vamala comunitara post-Brexit."Premierul Theresa May a intrat intr-o situatie contracronometru intr-un mod lipsit de inteligenta, in incercarea de a-i forta pe deputati sa aleaga intre acordul sau esuat si iesirea din UE fara acord. Nu putem accepta si nu vom accepta", afirma Jeremy Corbyn, conform unei declaratii obtinute de postul Sky News."Suntem determinati sa prezentam sau sa sustinem un amendament in favoarea unui vot public, pentru a evita impunerea de catre conservatori a unui proiect Brexit cu impact negativ", subliniaza Corbyn, potrivit agentiei Reuters.Partidul Laburist va depune un amendament la Acordul Brexit prin care va cere introducerea unor clauze suplimentare, printre care figureaza ramanerea Marii Britanii in uniunea vamala comunitara si mentinerea colaborarii stranse cu piata unica UE post-Brexit. Cel mai probabil, amendamentele laburiste vor fi respinse de Camera Comunelor.Marea Britanie ar urma sa iasa din Uniunea Europeana pe 29 martie, dar Guvernul Theresa May spera sa obtina concesii suplimentare din partea Bruxellesului pentru a putea evita producerea unui Brexit fara acord.Camera Comunelor a respins Acordul Brexit negociat de Theresa May cu Bruxellesul si a votat o serie de amendamente. Problema este ca noua forma a Acordului care ar fi aprobat de parlamentarii britanici trebuie prezentata si Uniunii Europene, care a avertizat ca proiectul de tratat nu va fi renegociat.Theresa May vrea renegocierea situatiei frontierei nord-irlandeze. Acordul pe tema Brexit prevede un statut special pentru provincia britanica Irlanda de Nord, in scopul evitarii introducerii controalelor la frontiera cu Irlanda, stat membru al Uniunii Europene. Prevederea este contestata de numerosi parlamentari britanici. Garantiile acordate Irlandei de Nord risca sa blocheze Marea Britanie in "serii de negocieri repetate" in urmatorii ani, se arata ...citeste mai departe despre " Opozitia britanica cere un nou referendum privind apartenenta la UE sau acordul de Brexit " pe Ziare.com