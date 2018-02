"Am argumentat de mult timp ca o uniune vamala este o optiune viabila pentru intelegerea finala. Asadar, Partidul Laburist vrea sa negocieze o noua uniune vamala intre UE si Marea Britanie, care sa asigure ca nu exista taxe in ceea ce priveste exportul cu Europa si evitarea unei frontiere stricte", a declarat acesta, citat de The Guardian."Laburistii respecta rezultatul referendumului si faptul ca Marea Britanie va parasi UE. Cu toate acestea, nu vom sustine nicio intelegere care va cauza pagube permanente locurilor de munca, drepturilor omului si standardelor de viata", a adaugat Corbyn.Liderul opozitiei a mai spus ca noua relatie cu Uniunea Europeana trebuie sa asigure dezvoltarea programului economic al Marii Britanii, transformand-o intr-o economie a secolului 21 care este benefica "pentru multi, nu pentru putini".la inceputul acestei luni, Guvernul de la Londra condus de Theresa May a transmis ca exclude posibilitatea ramanerii intr-o uniune vamala cu Bruxellesul dupa Brexit. In acest context, Michel Barnier, negociatorul-sef al Uniunii Europene, a cerut Marii Britanii, dupa intrevederea cu premierul Theresa May si cu ministrul pentru Brexit, David Davis, sa clarifice modul in care vede viitoarea relatie bilaterala dupa 29 martie 2019.Citeste si:Un nou partid din Marea Britanie, Renew, vrea sa anuleze Brexitul: Vom pune presiune pe membrii ParlamentuluiViitoarea relatie UE-UK? Tusk zice ca britanicii isi fac iluzii si ii acuza de oportunismModelul politic al lui Macron este exportat la Londra, in speranta de a mentine Marea Britanie in UE ...citeste mai departe despre " Opozitia de la Londra nu vrea taxe vamale intre Marea Britanie si UE, dupa Brexit " pe Ziare.com