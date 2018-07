Organizatia Meteorologica Mondiala: Vremea extrema si valurile de caldura din emisfera nordica au provocat zeci de decese

"Vremea extrema, cu temperaturi record si valuri de caldura, seceta si precipitatii devastatoare, a marcat prima jumatate a verii in emisfera nordica", a precizat Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM) intr-un comunicat dat marti publicitatii."Acest lucru a avut un impact semnificativ asupra sanatatii oamenilor, agriculturii, ecosistemelor si infrastructurii si a provocat incendii devastatoare", a precizat organizatia cu sediul la Geneva.GreciaIn Grecia, cel putin 74 de persoane au fost ucisein cele mai devastatoare incendii de vegetatie din ultimii ani, iar temperatura a depasit 40 de grade Celsius. Peste 1.200 de locuinte au fost distruse de flacari. Prim-ministrul Greciei a anuntat trei zile de doliu national in memoria victimelor.SuediaSuedia a fost de asemenea lovita de cele mai severe incendii din istoria sa, iar in iulie au fost inregistrate cele mai ridicate temperaturi pentru aceasta luna.In timp ce cea mai mare parte a focarelor era tinuta marti sub control, serviciul meteorologic suedez a anuntat ca temperaturile vor creste din nou la sfarsitul saptamanii.Fermierii din Suedia au avertizat ca seceta prelungita - in unele regiuni ale tarii nu s-au mai inregistrat precipitatii inca din luna mai - va avea ca efect o penurie de alimente.Se estimeaza ca recolta de cereale de anul acesta va fi cea mai saraca din ultimii 25 de ani, iar fermierii care produc lactate spun ca sunt fortati sa-si sacrifice parte din animale.ItaliaItalia a fost de asemenea lovita de incendii, cateva focare fiind inregistrate luni in Sicilia, potrivit departamentului impotriva incendiilor. Cu toate acestea, numarul total de incendii declansate in Italia a fost mai mic decat de obicei in aceasta perioada.SUAIn Statele Unite, un incendiu de proportii a distrus, incepand cu jumatatea lunii iulie, 15.000 de hectare din Sierra National Forest din California, provocand deces unui pompieri si ranirea altor sase.Peste 3.300 de membri ai echipelor de interventie se lupta cu flacarile, reusind sa tina sub control, pana marti, 25% din incendiu.Flacarile ameninta Parcul National Yosemite, care nu a fost inchis inca.JaponiaIn Japonia, cel putin 14 persoane au murit in aceasta saptamana din cauza temperaturilor extreme, care in anumite regiuni ...citeste mai departe despre " Organizatia Meteorologica Mondiala: Vremea extrema si valurile de caldura din emisfera nordica au provocat zeci de decese " pe Ziare.com