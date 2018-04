OSCE afirma ca alegerile din Ungaria nu au fost echitabile: Opozitia n-a avut nicio sansa!

Douglas Wake, seful misiunii de observare a alegerilor din partea OSCE, a precizat ca votantii ungari au avut de ales dintre mai multi candidati, dar "intimidarea si retorica xenofoba, favorizarea din partea mass-media si finantarea opaca a campaniei electorale" au impiedicat dezbaterile politice reale."Cheltuielile excesive din partea guvernului pentru anunturi si reclame electorale, care au amplificat mesajul de campanie al coalitiei de guvernamant, au subminat capacitatea adversarilor de a concura pe o baza echitabila.Drepturile si libertatile fundamentale au fost respectate in general, dar au fost exercitate intr-un climat nefavorabil... Accesul la informatie, precum si libertatile de asociere si ale mass-media au fost restranse, inclusiv prin modificarile legislative recente.Campania ostila a limitat spatiul pentru dezbateri substantiale si a diminuat capacitatea alegatorilor de a lua o decizie in cunostinta de cauza. De asemenea, televiziunea publica a favorizat in mod clar coalitia de guvernamant", a mai transmis reprezentantul OSCE.Misiunea OSCE in Ungaria a avertizat in privinta "suprapunerii omniprezente intre informatiile prezentate de guvern si campaniile publicitare ale coalitiei de guvernamant, care, alaturi de alte abuzuri privind resursele administrative, a sters liniile de delimitare dintre stat si partid, aspect care este in contradictie cu angajamentele asumate in cadrul OSCE".Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) este formata din 57 de state participante, inclusiv Ungaria. Mandatul aceste structuri include aspecte precum controlul armelor, promovarea drepturilor omului, libertatea presei si alegerile corecte.Alianta de guvernamant Fidesz - Partidul Popular Crestin Democrat (KDNP) a castigat alegerile parlamentare din Ungaria de duminica si va avea 133 dintre cele 199 de locuri in Parlament, potrivit datelor Biroului Electoral National.Budapesta reactioneaza: OSCE si-a depasit autoritateaGergely Gulyas, liderul parlamentarilor formatiunii de guvernamant din Ungaria, Fidesz, a declarat luni ca Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) "si-a depasit autoritatea" cu unele dintre con ...citeste mai departe despre " OSCE afirma ca alegerile din Ungaria nu au fost echitabile: Opozitia n-a avut nicio sansa! " pe Ziare.com