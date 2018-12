Aceasta estimare, inca partiala, nu se refera la magazine, nici la Arcul de Triumf, care a fost grav marcat si blocat de protestatari sambata, conform AFP.De sambata seara, personalul municipal a eliminat "900 m3 de moloz" si a intervenit in cazul a peste "200 de vehicule arse", a precizat Hidalgo.Cifrele furnizate de prefectura politiei indica 249 de incendii in ziua de sambata, 112 de vehicule avariate, 130 de telefoane urbane si sase cladiri.Primarul de la Paris a anuntat, de asemenea, o intalnire joi intre primar, stat si asociatiile de comercianti si asigurari pentru a "ajuta comerciantii care au pierdut mult".Daunele suferite de Arcul de Triumf sambata in timpul izbucnirii violentelor se ridica la cateva sute de mii de euro, a declarat duminica Philippe Belaval, presedintele Centrului Monumentelor Nationale.Sambata, violentele "de o gravitate fara precedent", potrivit sefului politiei, Michel Delpuech, au avut loc in capitala, conducand la arestarea a 412 de persoane.Vezi si:Protestul "vestelor galbene": Macron amana o vizita externa, din cauza crizeiProteste violente in Franta : Zeci de raniti si peste 220 de manifestanti retinuti la Paris (Video)Noi proteste violente la Paris: Zeci de manifestanti au fost retinuti dupa ce au aruncat cu pietre in jandarmi (Video)Protestul vestelor galbene continua sa blocheze Franta UPDATE ...citeste mai departe despre " Pagube de milioane de euro in urma protestelor de la Paris " pe Ziare.com