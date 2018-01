Conform acestui purtator de cuvant, Xavier Abu Eid, in cadrul vizitei pe care Abbas o va efectua la Bruxelles pe 22 ianuarie, "unul din punctele cele mai relevante de pe agenda sa va fi reprezentat de intalnirile cu ministrii europeni de Externe pentru a le solicita recunoasterea internationala a Palestinei cu frontierele ei din 1967".Pozitia palestiniana a fost sprijinita sambata la o reuniune ministeriala restransa a Ligii Arabe, la care au participat la Amman ministrii de externe ai Iordaniei, Egiptului, Arabiei Saudite, Marocului si Emiratelor Arabe Unite, intalnire convocata in urma deciziei presedintelui Donald Trump ca SUA sa recunoasca Ierusalimul capitala a statului Israel Potrivit cotidianului israelian Haaretz, gazda acestei intalniri, ministrul de externe iordanian Ayman Safadi, a declarat ca toti omologii sai participanti la reuniune considera ca in regiune nu va exista stabilitate atat timp cat nu va fi recunoscut statul palestinian in interiorul frontierelor din 1967.Secretarul general al Ligii Arabe, Ahmed Aboul Gheit, a anuntat dupa intalnirea de sambata convocarea unei "reuniuni ministeriale largite" la sfarsitul lunii. ...citeste mai departe despre " Palestina cere UE sa fie recunoscuta cu frontierele din 1967 si capitala la Ierusalimul de Est " pe Ziare.com