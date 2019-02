Luni, presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat ca i-a scris papei, invitandu-l sa faciliteze dialogul intre el si Opozitie."Voi deschide scrisoarea. Voi vedea ce poate fi facut, dar conditiile initiale sunt ca ambele parti trebuie sa o ceara", a declarat Suveranul Pontif la intoarcerea dintr-o calatorie in Emiratele Arabe Unite, relateaza DPA.Presedintele Adunarii Nationale, Juan Guaido, - pe care SUA, mai multe natiuni europene si puteri sud-americane l-au recunoscut drept presedinte interimar - a refuzat negocierile cu Maduro, cerandu-i in schimb sa renunte la putere.Francisc este primul papa care provine din America latina, iar adjunctul sau, cardinalul secretar de stat Pietro Parolin, a fost ambasador al Vaticanului la Caracas.Saptamana trecuta, papa a refuzat sa-i tina partea lui Maduro sau lui Guaido, afirmand ca el sustine "intregul popor venezuelean" si exprimand preocupari privind riscul de "varsare de sange".Citeste si Criza in Venezuela: Nicolas Maduro propune alegeri anticipateTrump sustine ca interventia militara a SUA in Venezuela reprezinta o optiune ...citeste mai departe despre " Papa Fracisc e deschis ideii de a media in criza din Venezuela " pe Ziare.com