Papa Francisc avertizeaza ca lumea se afla la un pas de un razboi nuclear

El a facut acest comentariu inaintea vizitei in Peru si Chile, ca urmare a alarmei false care a vizat statul Hawaii, sambata, si a provocat panica in randul locuitorilor.Potrivit Reuters, intrebat daca este ingrijorat privind izbucnirea unui razboi nuclear, papa Francisc a spus: "Cred ca suntem la limita. Chiar imi este teama de asta. Un accident este suficient sa precipite lucrurile".El nu a facut nicio referire la Hawaii sau Coreea de Nord.In timpul imbarcarii pentru Chile, oficialii de la Vatican au inmanat reporterilor exemplare ale unei fotografii facute in 1945 in care apare un baiat japonez ducand pe umeri fratele ucis in urma atacului nuclear al Statelor Unite asupra Nagasaki."Am fost miscat atunci cand am vazut asta. Singurul lucru la care m-am putut gandi au fost cuvintele 'frunctul razboiului'", a spus Suveranul Pontif, facand referire la explicatia foto."Am vrut sa fie replicata si distribuita pentru ca o imagine ca asta poate fi mai emotionanta decat o mie de cuvinte. Din acest motiv am vrut sa o impartasesc cu voi".Citeste si 28 de minute de panica: "Vine sfarsitul lumii!" - Ce au facut locuitorii din Hawaii dupa alerta cu racheta, care s-a dovedit a fi falsa