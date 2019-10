Giuseppe Pignatone, un magistrat in retragere, a fost numit seful Tribunalul de Stat din Cetatea Vaticanului, conform unui comunicat transmis joi de biroul de presa al Vaticanului, relateaza DPA.Pana la inceputul acestui an, magistratul in varsta de 70 de ani a fost procurorul-sef al Romei. In acest rol, el a fost laudat pentru ca a dat in vileag un mare scandal de coruptie, supranumit 'Mafia Capitale'.La Vatican, Pignatone s-ar putea ocupa in curand de un caz major de coruptie, conform unor media italiene, printre care si saptamanalul L'Espresso.Conform unor informatii aparute in presa, cinci oficiali din Curia Romana, administratia centrala a Vaticanului, au fost suspendati miercuri din functie ca parte a unor investigatii privind tranzactii financiare ilegale in valoare de milioane de euro.Directorul serviciului de monitorizare financiara de la Vatican (AIF), Tommaso Di Ruzza. se numara printre cei suspendati, alaturi de monseniorul Mauro Carlino, un fost consilier al cardinalului de rang inalt Angelo Becciu.Ancheta vizeaza investitii in imobiliare de lux din Londra si folosirea de bani pentru fondul personal de caritate al Papei, au scris L'Espresso si alte publicatii.Vaticanul nu a facut alte comentarii asupra acestui caz in afara unui comunicat transmis marti conform caruia procurorii de la Vatican au confiscat documente si materiale electronice de la birouri ale Curiei si AIF.Raidurile sunt parte a unor investigatii privind "operatiuni financiare derulate de-a lungul timpului", semnalate in vara de banca Vaticanului, IOR, si de auditul de la Vatican, se mai arata in comunicat.Citeste si:Papa Francisc: Coruptia incepe cu putin, apoi se ajunge la pacat si decaderePapa Francisc: Nu poti sa crezi in Dumnezeu si sa fii mafiot ...citeste mai departe despre " Papa Francisc numeste un expert anti-mafia ca judecator-sef la Vatican: Sunt investigate tranzactii ilegale de milioane de euro " pe Ziare.com